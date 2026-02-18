В Новосибирской области спасают исчезающий язык барабинских татар — у него нет письменности

Студентка НГПУ Адиля Вахитова, уроженка посёлка Аул-Бергуль в Барабинской степи, рассказала о судьбе родного языка, который находится на грани исчезновения. Барабинско-татарское наречие не имеет собственной письменности — его передают либо через транскрипцию, либо с помощью литературного татарского языка.

Язык, на котором говорят около 8 тысяч жителей Барабы, относят к кыпчак-булгарской подгруппе тюркских языков. В нём насчитывается 12 гласных и 19 согласных звуков.

По словам Адили, язык исчезает не тогда, когда для него нет учебников, а тогда, когда перестают звучать фразы на нём в повседневной жизни. В качестве примера она привела выражение, которое означает «Перед сном я люблю посидеть на крыльце».

Сегодня в её родном посёлке Аул-Бергуль под руководством учёных Института филологии СО РАН начали переводить на барабинско-татарский священные тексты и детские истории. В пресс-службе НГПУ сообщили, что проект поддержан Российским научным фондом и правительством Новосибирской области. В 2023 году проблему обсуждали на специальной дискуссии в Институте языкознания РАН с участием экспертов из Москвы и Казани.

Для местных жителей это не просто научная работа, а вопрос сохранения идентичности.