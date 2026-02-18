В России упал спрос на гречку: что произошло

В 2025 году валовой сбор зерна в России превысил 138 млн тонн, что более чем на 10% выше предыдущих показателей.

Однако по ряду культур, ориентированных на внутренний рынок, динамика оказалась противоположной. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Производство ржи сократилось примерно до 1 млн тонн против 1,7 млн несколькими годами ранее. Снижение интереса потребителей к ржаному хлебу и уменьшение посевных площадей почти на треть привели к обновлению минимальных показателей. Экспортные возможности культуры остаются ограниченными.

Сбор гречихи уменьшился до 923 тыс. тонн по сравнению с 1,2 млн тонн годом ранее. После периода перепроизводства и падения цен хозяйства переориентировались на более маржинальные культуры — подсолнечник, сою и рапс. При этом текущих запасов достаточно для покрытия внутреннего спроса.

Урожай риса снизился примерно на 5% из-за сокращения площадей, несмотря на рекордную урожайность. Продолжительный запрет на экспорт сформировал избыточные остатки, что привело к падению закупочных цен на 35–40%. В результате часть производителей рассматривает переход на альтернативные культуры.