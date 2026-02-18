Водитель буксируемой машины стал жертвой массовой аварии под Новосибирском

17 февраля в Чулымском районе произошло смертельное ДТП с участием четырёх автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

Предварительно установлено, что мужчина 1977 года рождения за рулём УАЗа двигался в сторону Новосибирска, буксируя автомобиль «Фиат Дукато» с водителем-мужчиной 1966 года рождения.

На 1331-м километре трассы Р-254 «Иртыш» буксируемая машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Донг Фенг» под управлением мужчины 1989 года рождения.

После удара «Фиат» отбросило обратно на свою полосу, где он врезалась в «Газель», за рулём которого был мужчина 1971 года рождения. Водитель «Фиат Дукато» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

