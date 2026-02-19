«Аналогов нет в мире»: в Новосибирске запатентовали программу для персонализированной медицины

В Новосибирском государственном университете разработали и запатентовали систему «Безопасные лекарства». Она помогает врачам назначать терапию с учётом всех особенностей конкретного человека: возраста, диагнозов, анализов и даже скрытых рисков. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

Разработка создана в Центре искусственного интеллекта университета. Программа анализирует не только стандартные схемы лечения, но и лабораторные показатели, симптомы, сопутствующие заболевания и возможные побочные эффекты. Это позволяет избежать опасных комбинаций препаратов и снизить риск врачебных ошибок.

Руководитель проекта Владимир Иванисенко пояснил, что уникальность разработки в том, что она подбирает лекарства так, чтобы они не усиливали уже имеющиеся нарушения в организме. По его словам, аналогов такому решению сегодня нет ни в России, ни в мире.

«Безопасные лекарства» станут частью более масштабной системы поддержки врачебных решений «Доктор Пирогов», но могут использоваться и как самостоятельный инструмент.

Интерес к технологии уже проявила частная клиника. В ближайшие месяцы сервис интегрируют в медицинскую информационную систему.