сегодня
19 февраля, 06:52
пробки
2/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
сегодня
19 февраля, 06:52
пробки
2/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
сегодня 06:07
общество

Автошколы Новосибирска поддержали сокращение срока сдачи экзамена на права

Фото: Сиб.фм / pxhere.com
В Новосибирске автошколы положительно оценили инициативу сократить максимальный срок пересдачи практического экзамена на водительские права с шести месяцев до 60 дней.

Речь идёт о кандидатах, которые не смогли сдать экзамен после третьей попытки. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Инструкторы отмечают, что полугодовой перерыв редко использовался для полноценной подготовки. По словам старшего мастера производственного обучения Автошкола54 Андрея Зырянова, многие курсанты фактически прекращали занятия, а затем возвращались к экзамену без устойчивых навыков. Сокращение срока, по его мнению, мотивирует готовиться системно и положительно скажется на безопасности.

Похожую позицию выразили и в автошколе Форсаж, где считают, что длительный перерыв приводит к утрате практических навыков. Часто перед пересдачей будущие водители брали всего несколько занятий, что не обеспечивало стабильного результата.

Председатель движения автовладельцев Егор Фролов также поддержал изменения. Он отметил, что при длительном ожидании навыки вождения ослабевают, а дополнительные занятия увеличивают нагрузку на кандидатов. При этом он напомнил, что вместе с практической частью потребуется своевременно сдавать и теоретический экзамен.

0
Игорь Кириченко
Журналист

