Бывший замглавы Минобороны Иванов пытается через суд добиться отправки на СВО

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов подал иск в суд, требуя от Министерства обороны отправить его в зону специальной военной операции (СВО).

По словам адвоката Иванова, Дениса Балуева, информации о принятии иска к производству на данный момент нет. О готовности Иванова отправиться на специальную военную операцию он заявил еще в октябре 2025 года, когда его адвокат сообщил, что подзащитный готов «выполнять боевые задачи в составе любого штурмового подразделения».

Иванов был арестован в апреле 2024 года, а в июле 2025 года получил 13 лет колонии по делу о растрате. Позже Пресненский суд Москвы постановил изъять у него активы на сумму 1,2 миллиарда рублей по иску Генеральной прокуратуры. В декабре 2025 года Иванов заявил о признании себя банкротом.

Кроме того, он также фигурирует в деле о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). Следствие утверждает, что Иванов получил три взятки на общую сумму более 1,35 миллиарда рублей. В январе суд продлил его арест до 23 апреля 2026 года.