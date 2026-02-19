Движение транспорта в Новосибирске ограничат из-за праздничного салюта 23 февраля

23 февраля в Новосибирске временно ограничат движение транспорта в связи с проведением праздничного салюта, посвященного Дню защитника Отечества. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии города.

Ограничения будут действовать в течение большей части дня и затронут ряд участков в центральной части города. С 8 утра и до 10 вечера будет закрыт проезд от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания на Обской, 2. Исключение сделают для автотранспорта и военной техники 41-й общевойсковой армии.

Вечером, с 20 до 22 часов, под ограничения попадёт путепровод на площади Инженера Будагова. Правда, общественный пассажирский транспорт по нему проехать сможет. Кроме того, в этот же временной промежуток в случае осложнения дорожной обстановки могут перекрыть четвертый мост на отрезке от площади Энергетиков до площади Инженера Будагова.

Помимо проезда, под запрет попадет и стоянка. С 8 утра и до окончания праздничных мероприятий парковка будет недоступна у административного здания на Обской, 2.

В мэрии призвали водителей быть внимательными, следить за дорожными знаками и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Дополнительные меры безопасности обеспечат сотрудники полиции: городскому управлению МВД предложено усилить охрану общественного порядка как на самой площадке проведения салюта, так и на прилегающих к ней территориях.

Ранее Сиб.фм сообщал о введении в Новосибирске новых ограничений движения и парковки на семи улицах Октябрьского района и Центрального округа.