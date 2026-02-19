82.76% -1.2
сегодня 17:37
общество

Лариса Долина опасается за свою жизнь из-за угроз неизвестных людей

Фото: Сиб.фм / официальная страница Долиной ВК
Согласно информации из телеграм-канала 112, певица испытывает страх за свое здоровье и безопасность. Народной артистке стали поступать угрозы, что побудило ее представителей обратиться с просьбой закрыть судебные заседания по громкому делу мошенников, обманувших Ларису Александровну.

Скандал, связанный с квартирой Ларисы Долиной, оказал влияние на рынок недвижимости по всей стране. Покупатели стали осторожнее относиться к приобретению вторичных квартир, опасаясь, что, как и в случае с ее жильем, они могут потерять как недвижимость, так и свои деньги.

Эта ситуация вызвала значительный поток негативной реакции в интернете, где Лариса Долина подвергается массовой критике. В социальных сетях стало популярным создавать мемы с её изображением, в которых якобы она дает советы о том, как зарабатывать крупные суммы, продавая и возвращая квартиру без возможности вернуть деньги.

Виктор Бобровников
Главный редактор

Читайте в
