сегодня
19 февраля, 19:22
пробки
5/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
сегодня 17:25
общество

Новосибирская фирма попала в чёрный список из-за «отсутствия интернета»

Фото: Сиб.фм / Freepik
Компания «Климатпрофи» попала в реестр недобросовестных поставщиков после того, как выиграла тендер на ремонт в научном институте, но так и не подписала контракт. Решение приняло новосибирское УФАС.

Речь идёт о закрытом аукционе на ремонт приточной установки в корпусе математического моделирования Института катализа СО РАН. «Климатпрофи» признали победителем, но договор с заказчиком заключать не стали.

В своё оправдание фирма заявила, что не смогла подписать документы из-за отсутствия интернета. Однако подтвердить это не удалось. Комиссия УФАС сочла причину неуважительной и внесла компанию в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
