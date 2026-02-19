Новосибирская фирма попала в чёрный список из-за «отсутствия интернета»

Компания «Климатпрофи» попала в реестр недобросовестных поставщиков после того, как выиграла тендер на ремонт в научном институте, но так и не подписала контракт. Решение приняло новосибирское УФАС.

Речь идёт о закрытом аукционе на ремонт приточной установки в корпусе математического моделирования Института катализа СО РАН. «Климатпрофи» признали победителем, но договор с заказчиком заключать не стали.

В своё оправдание фирма заявила, что не смогла подписать документы из-за отсутствия интернета. Однако подтвердить это не удалось. Комиссия УФАС сочла причину неуважительной и внесла компанию в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.