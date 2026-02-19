82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 февраля, 12:30
пробки
5/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
82.76% -1.2
сегодня
19 февраля, 12:30
пробки
5/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
сегодня 09:35
спорт

Новосибирская «Сибирь» обидно уступила «Амуру» в овертайме: 20 динамичных кадров матча

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров
Подпишитесь на Telegram-канал

Хоккейная «Сибирь» в очередном домашнем матче на «Сибирь-Арене» не смогла одержать победу над хабаровским «Амуром». Встреча, состоявшаяся 18 февраля, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Игра складывалась для хозяев непросто. Уже в первом периоде «Сибирь» пропустила одну шайбу и долгое время не могла восстановить равновесие. Лишь в середине третьего отрезка игры Семен Кошелев сравнял счёт.

Фото Новосибирская «Сибирь» обидно уступила «Амуру» в овертайме: 20 динамичных кадров матча 2

Фото Новосибирская «Сибирь» обидно уступила «Амуру» в овертайме: 20 динамичных кадров матча 3

Фото Новосибирская «Сибирь» обидно уступила «Амуру» в овертайме: 20 динамичных кадров матча 4

До финальной сирены основного времени зрители голов больше не увидели, матч перешёл в овертайм. Там удача оказалась на стороне хабаровчан, которые сумели забросить решающую шайбу и вырвать победу.

Фото Новосибирская «Сибирь» обидно уступила «Амуру» в овертайме: 20 динамичных кадров матча 5

Фото Новосибирская «Сибирь» обидно уступила «Амуру» в овертайме: 20 динамичных кадров матча 6

Фото Новосибирская «Сибирь» обидно уступила «Амуру» в овертайме: 20 динамичных кадров матча 7

Фото Новосибирская «Сибирь» обидно уступила «Амуру» в овертайме: 20 динамичных кадров матча 8

Фото Новосибирская «Сибирь» обидно уступила «Амуру» в овертайме: 20 динамичных кадров матча 9

Фото Новосибирская «Сибирь» обидно уступила «Амуру» в овертайме: 20 динамичных кадров матча 10

Несмотря на поражение, новосибирская команда продолжает занимать восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, при этом имея значительный отрыв как раз от «Амура».

Фото Новосибирская «Сибирь» обидно уступила «Амуру» в овертайме: 20 динамичных кадров матча 11

Фото Новосибирская «Сибирь» обидно уступила «Амуру» в овертайме: 20 динамичных кадров матча 12

Фото Новосибирская «Сибирь» обидно уступила «Амуру» в овертайме: 20 динамичных кадров матча 13

Фото Новосибирская «Сибирь» обидно уступила «Амуру» в овертайме: 20 динамичных кадров матча 14

Фото Новосибирская «Сибирь» обидно уступила «Амуру» в овертайме: 20 динамичных кадров матча 15

Фото Новосибирская «Сибирь» обидно уступила «Амуру» в овертайме: 20 динамичных кадров матча 16

Фото Новосибирская «Сибирь» обидно уступила «Амуру» в овертайме: 20 динамичных кадров матча 17

Фото Новосибирская «Сибирь» обидно уступила «Амуру» в овертайме: 20 динамичных кадров матча 18

Фото Новосибирская «Сибирь» обидно уступила «Амуру» в овертайме: 20 динамичных кадров матча 19

Фото Новосибирская «Сибирь» обидно уступила «Амуру» в овертайме: 20 динамичных кадров матча 20

Фото Новосибирская «Сибирь» обидно уступила «Амуру» в овертайме: 20 динамичных кадров матча 21

Следующий матч «Сибирь» проведёт на выезде. Соперником будет омский «Авангард» – ждём сибирское дерби.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.