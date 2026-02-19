Новосибирская «Сибирь» обидно уступила «Амуру» в овертайме: 20 динамичных кадров матча

Хоккейная «Сибирь» в очередном домашнем матче на «Сибирь-Арене» не смогла одержать победу над хабаровским «Амуром». Встреча, состоявшаяся 18 февраля, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Игра складывалась для хозяев непросто. Уже в первом периоде «Сибирь» пропустила одну шайбу и долгое время не могла восстановить равновесие. Лишь в середине третьего отрезка игры Семен Кошелев сравнял счёт.

До финальной сирены основного времени зрители голов больше не увидели, матч перешёл в овертайм. Там удача оказалась на стороне хабаровчан, которые сумели забросить решающую шайбу и вырвать победу.

Несмотря на поражение, новосибирская команда продолжает занимать восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, при этом имея значительный отрыв как раз от «Амура».

Следующий матч «Сибирь» проведёт на выезде. Соперником будет омский «Авангард» – ждём сибирское дерби.