Новосибирцам рассказали о лучших мужских сериалах к 23 февраля

23 февраля — повод вспомнить, что сила героя на экране измеряется не только умением драться. Настоящая мужская сила проявляется в характере: способности принимать решения, защищать близких, держать слово и отвечать за последствия своих действий.

В сериале «Триггер» Максим Матвеев играет Артёма Стрелецкого, психолога-провокатора, который сначала рушит привычные иллюзии пациентов, а потом помогает им заново выстроить жизнь. Жёсткий метод оказывается эффективным, а харизматичный персонаж стал популярным даже за пределами русскоязычного сегмента.

В «Невском» главный герой, майор полиции Павел Семёнов (Антон Васильев), решает проблемы прямыми методами, показывая стойкость и упрямство, несмотря на препятствия системы. Сериал ценят не только за экшен, но и за характер главного героя.

«Лихие» демонстрируют мужскую силу через ежедневный выбор на грани риска. Герои сталкиваются с последствиями своих решений, а сюжет показывает, кто способен отвечать за свои поступки.

«Ронин» рассказывает историю бойца СОБР Ивана Доронина (Дмитрий Паламарчук), который после травмы и личной трагедии возвращается в родные места и снова сталкивается с опасностями. Меньше слов — больше дела, именно так проявляется экранная сила героя.

В «Кордоне» Александр Дымов (Пётр Рыков) — бывший пограничник, вынужденный выстраивать жизнь заново среди криминальных и личных конфликтов. Сериал показывает мужской характер через поступки, а не слова.

Даже в проекте «Менталистка» можно встретить образ экранного «мужского характера»: следователь Игорь Ветров (Макар Запорожский) действует спокойно, рационально и берёт ответственность за последствия, демонстрируя, что сила проявляется через надёжность и умение решать проблемы.