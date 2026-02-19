Новосибирцу грозит лишение прав за опасный дрифт на перекрестке

В наукограде Кольцово сотрудники ГАИ установили и привлекли к ответственности молодого человека, который устроил опасные маневры на дороге. Инцидент произошел 31 января на перекрестке проспекта Никольский и проспекта Академика Сандахчиева, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области

Как выяснили правоохранители, 20-летний местный житель, управляя автомобилем «Тойота Креста», допустил ряд грубых нарушений ПДД. Водитель нарушил правила при выполнении манёвра поворота на перекрёстке, развернулся в зоне пешеходного перехода, а также выехал на полосу встречного движения, создавая при этом помехи другим автомобилям и пешеходам.

По итогам разбирательства молодого человека привлекли к административной ответственности. Помимо штрафов за нарушения правил маневрирования и выезд на встречную полосу, ему также назначено наказание за отсутствие ОСАГО. Общая сумма штрафов составила около 2 тысяч рублей.

Однако этим дело не ограничивается: дрифтеру также грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в январе в Новосибирске полиция разогнала ночной дрифт у «Сибирь-Арены».