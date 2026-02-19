Оранжевый троллейбус «Синара» покидает Новосибирск

Яркий троллейбус, который всю зиму мелькал на улицах Новосибирска, отправляется домой. Тестовые испытания модели «Синара» завершились — 19 февраля машину вернут производителю. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр Иосиф Кодалаев.

За два месяца троллейбус накатал 5 тысяч километров и проявил себя как надёжная техника. По словам Кодалаева, по основным характеристикам «Синара» не уступает привычному «Горожанину», хотя некоторые нюансы по удобству обслуживания всё же есть.

Особенно проверяли машину в морозы. При полностью работающем отоплении и полной загрузке пассажирами автономный ход троллейбуса составлял до 25 километров.

Мэр Максим Кудрявцев поручил проанализировать итоги тестирования и в дальнейшем, при появлении бюджетных средств, определять приоритеты для закупок новой техники.