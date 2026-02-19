82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 февраля, 12:30
пробки
5/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
82.76% -1.2
сегодня
19 февраля, 12:30
пробки
5/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
сегодня 09:55
общество

Оранжевый троллейбус «Синара» покидает Новосибирск

Фото: Сиб.фм / Freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

Яркий троллейбус, который всю зиму мелькал на улицах Новосибирска, отправляется домой. Тестовые испытания модели «Синара» завершились — 19 февраля машину вернут производителю. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр Иосиф Кодалаев.

За два месяца троллейбус накатал 5 тысяч километров и проявил себя как надёжная техника. По словам Кодалаева, по основным характеристикам «Синара» не уступает привычному «Горожанину», хотя некоторые нюансы по удобству обслуживания всё же есть.

Особенно проверяли машину в морозы. При полностью работающем отоплении и полной загрузке пассажирами автономный ход троллейбуса составлял до 25 километров.

Мэр Максим Кудрявцев поручил проанализировать итоги тестирования и в дальнейшем, при появлении бюджетных средств, определять приоритеты для закупок новой техники.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.