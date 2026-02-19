82.76% -1.2
сегодня 10:20
общество

Продавать грибы и ягоды с дачи станет сложнее: новые правила в Новосибирске с 1 сентября

Фото: Сиб.фм
Министерство сельского хозяйства утвердило ветеринарные правила, которые затронут всех, кто продаёт растительную продукцию, выращенную не в промышленных масштабах. Документ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу 1 сентября 2026 года.

Новые правила касаются продукции, произведённой в домашних условиях, в личных подсобных хозяйствах, садоводами, огородниками или сборщиками дикорастущих ягод и грибов. Если такая продукция попадает на прилавки розничных рынков или ярмарок, её обязаны проверять. Под действие приказа также попадают объекты, подведомственные силовым ведомствам — Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСИН, ФСО и ФСБ.

Экспертизе подлежат свежие, замороженные и переработанные продукты. Её цель — не допустить к продаже товары, опасные для здоровья людей и животных.

Правила не распространяются на продукцию, выращенную для личного потребления, а также на товары, произведённые промышленным способом.

В управлении ветеринарии Новосибирской области пояснили, что экспертиза направлена на защиту населения и животных от болезней и пищевых отравлений, которые могут возникнуть из-за небезопасной продукции.

Новые нормы будут действовать до 1 сентября 2032 года.

Кристина Уколова
Журналист

