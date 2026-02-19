82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 февраля, 12:30
пробки
5/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
82.76% -1.2
сегодня
19 февраля, 12:30
пробки
5/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
сегодня 10:45
общество

Рейсы из Новосибирска в Мьянму приостановили до осени: направление оказалось невостребованным

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Авиакомпания Myanmar Airways приняла решение свернуть полётную программу из Новосибирска до осени 2026 года. Как сообщили в региональном Министерстве экономического развития, спрос на направление оказался слишком низким, чтобы поддерживать регулярное сообщение.

За весь 2025 год выполнили всего восемь рейсов. Пик интереса пришёлся на февраль, ноябрь и декабрь, а вот в марте и мае продажи билетов провалились до 32 и 50 штук соответственно. Лето для Юго-Восточной Азии — традиционно не сезон, поэтому перевозчик решил минимизировать издержки.

Исполнительный директор «Новосибирской ассоциации туристических организаций» Светлана Фоменко пояснила, что направление развивается постепенно. Им интересуются и туристы, и бизнесмены, но массового спроса пока нет. Безвизовый режим, который ввели с 27 января 2026 года, ситуацию кардинально не изменил.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.