Роспотребнадзор напомнил жителям Новосибирска о правах при отмене экскурсии

Экскурсии позволяют глубже познакомиться с историей и культурой места отдыха, поэтому качество таких услуг напрямую влияет на впечатления от поездки.

В Роспотребнадзоре напомнили, что турагенты и туроператоры несут ответственность за неполную или недостоверную информацию о туристическом продукте. Если потребителю не были предоставлены все необходимые сведения, компании отвечают за выявленные недостатки даже после оказания услуги.

При недостоверной информации клиент вправе требовать возмещения убытков или отказаться от исполнения договора. Если экскурсия входила в турпакет и была отменена, решать вопрос нужно через туроператора.

Потребитель может выбрать способ защиты своих прав: устранение недостатков, уменьшение цены или компенсацию расходов. В случае отказа удовлетворить претензию вопрос решается в суде.