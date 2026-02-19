82.76% -1.2
общество

СК РФ взял под контроль дело новосибирца-инвалида, застрявшего дома из-за сломанного лифта

Фото: Сиб.фм / СК России
Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с инвалидом-колясочником из Новосибирска, который уже три месяца не может покинуть квартиру из-за сломанного грузового лифта.

Мужчина живёт на восьмом этаже дома на улице Одоевского, где лифт не работает, а в обычный пассажирский не помещается коляска.

Из-за поломки матери приходится носить сына на руках. Многочисленные обращения в органы жилищного надзора результатов не дали.

В СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования и его результатах.

Игорь Кириченко
Журналист

