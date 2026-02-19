Сколько получают женщины на СВО

В ходе специальной военной операции на территории Украины женщины имеют возможность заключать контракт с Министерством обороны России, получая статус военнослужащих и участников СВО, даже если у них нет военного билета. Срок действия контракта может составлять 1, 3 или 5 лет.
Наиболее востребованными профессиями для женщин в зоне спецоперации являются врачи, медсестры и повара. Прием на военную службу по контракту осуществляется для женщин в возрасте от 18 до 50 лет при наличии вакантных воинских должностей, которые могут занимать военнослужащие женского пола. Медсестры и врачи должны иметь полное медицинское образование.
Различия в контрактах для мужчин и женщин заключаются в перечне доступных воинских должностей. Женщины чаще всего занимают профессии в области связи, медицины, полиграфии, кухни, а также работают психологами, переводчиками и кинологами.
В различных регионах России функционируют пункты отбора граждан на военную службу при местных военных комиссариатах, где добровольцы обоих полов проходят собеседования с психологами и медицинскую комиссию. По итогам экспертизы принимается решение о возможности заключения контракта, открывается банковский счет, предоставляется юридическая консультация, информация о льготах и первичное обучение.
Финансовое обеспечение для участников СВО включает:
· Заработную плату от 204 тысяч рублей в зоне СВО (например, повар получает 211 тыс. рублей ежемесячно);
· Единовременную выплату при подписании контракта — 195 тысяч рублей;
· Ежемесячную социальную выплату — 15 тысяч рублей;
· Социальные гарантии, льготы и региональные меры поддержки (например, губернаторская выплата в Тюмени составляет 100 тысяч рублей).
Социальные льготы и гарантии для контрактников включают:
· Возможность приобретения жилья за счет Министерства обороны России через накопительно-ипотечную систему;
· Предоставление служебного жилья или компенсацию за аренду;
· Бесплатное медицинское обследование, лечение и реабилитацию;
· Страхование жизни и здоровья военнослужащих;
· Оплачиваемый отпуск на 2 недели каждые полгода;
· Выход на военную пенсию после 20 лет службы;
· Региональные меры поддержки.
