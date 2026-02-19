Сколько получают женщины на СВО

В ходе специальной военной операции на территории Украины женщины имеют возможность заключать контракт с Министерством обороны России, получая статус военнослужащих и участников СВО, даже если у них нет военного билета. Срок действия контракта может составлять 1, 3 или 5 лет.

Наиболее востребованными профессиями для женщин в зоне спецоперации являются врачи, медсестры и повара. Прием на военную службу по контракту осуществляется для женщин в возрасте от 18 до 50 лет при наличии вакантных воинских должностей, которые могут занимать военнослужащие женского пола. Медсестры и врачи должны иметь полное медицинское образование.

Различия в контрактах для мужчин и женщин заключаются в перечне доступных воинских должностей. Женщины чаще всего занимают профессии в области связи, медицины, полиграфии, кухни, а также работают психологами, переводчиками и кинологами.

В различных регионах России функционируют пункты отбора граждан на военную службу при местных военных комиссариатах, где добровольцы обоих полов проходят собеседования с психологами и медицинскую комиссию. По итогам экспертизы принимается решение о возможности заключения контракта, открывается банковский счет, предоставляется юридическая консультация, информация о льготах и первичное обучение.

Финансовое обеспечение для участников СВО включает:

· Заработную плату от 204 тысяч рублей в зоне СВО (например, повар получает 211 тыс. рублей ежемесячно);

· Единовременную выплату при подписании контракта — 195 тысяч рублей;

· Ежемесячную социальную выплату — 15 тысяч рублей;

· Социальные гарантии, льготы и региональные меры поддержки (например, губернаторская выплата в Тюмени составляет 100 тысяч рублей).

Социальные льготы и гарантии для контрактников включают:

· Возможность приобретения жилья за счет Министерства обороны России через накопительно-ипотечную систему;

· Предоставление служебного жилья или компенсацию за аренду;

· Бесплатное медицинское обследование, лечение и реабилитацию;

· Страхование жизни и здоровья военнослужащих;

· Оплачиваемый отпуск на 2 недели каждые полгода;

· Выход на военную пенсию после 20 лет службы;

· Региональные меры поддержки.

Также в случае гибели военнослужащего по контракту его семье выплачивается сумма около 10 миллионов рублей.

