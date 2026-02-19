Сосо Павлиашвили устроил аншлаг в новосибирском ресторане «Хочу Пури»

В Новосибирске певец Сосо Павлиашвили, прибывший в город с концертом, заглянул в ресторанчике «Хочу Пури», чтобы лично встретиться с поклонниками и разделить с ними главный символ грузинского застолья — огромный метровый хачапури.

Визит амбассадора бренда «Хочу Пури» в ресторан на улице Мичурина прошел в формате живого общения. Сосо Павлиашвили встретился с гостями и командой ресторана, уделив время каждому: артист охотно общался с новосибирцами и фотографировался с сотрудниками. Вместо формального мероприятия получился теплый вечер, в центре которого оказались не только знаменитый гость, но и сами горожане.

Кульминацией стал вынос огромного диди-хачапури — Павлиашвили вместе с бренд-шефом пронесли его через зал под шум аплодисментов. Артист лично принялся угощать всех вокруг. А потом, как настоящий грузин, произнёс тост — душевный и простой:

«Спасибо вам огромное! Самое дорогое, что может быть в этом мире, — это люди. Пусть в нашей жизни будет как можно больше моментов, когда хочется делиться своим временем и быть рядом с теми, кто нас вдохновляет. Будьте здоровы и будьте счастливы!»

Напомним, Сосо Павлиашвили уже не первый год является амбассадором бренда грузинских ресторанчиков "Хочу Пури". На сегодняшний день по всей стране уже 32 ресторанчика "Хочу Пури": от Новосибирска и Екатеринбурга до Москвы, Санкт-Петербурга и даже Южно-Сахалинска. Их объединяет не просто кухня, а общая философия, где еда — это радость, а стол — место, где стираются все границы.