82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 февраля, 14:54
пробки
5/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
82.76% -1.2
сегодня
19 февраля, 14:54
пробки
5/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
сегодня 13:43
общество

Сосо Павлиашвили устроил аншлаг в новосибирском ресторане «Хочу Пури»

Фото предоставлено ООО «Чучвара» / опубликовано СИБ.ФМ
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске певец Сосо Павлиашвили, прибывший в город с концертом, заглянул в ресторанчике «Хочу Пури», чтобы лично встретиться с поклонниками и разделить с ними главный символ грузинского застолья — огромный метровый хачапури.

Визит амбассадора бренда «Хочу Пури» в ресторан на улице Мичурина прошел в формате живого общения. Сосо Павлиашвили встретился с гостями и командой ресторана, уделив время каждому: артист охотно общался с новосибирцами и фотографировался с сотрудниками. Вместо формального мероприятия получился теплый вечер, в центре которого оказались не только знаменитый гость, но и сами горожане.

Фото Сосо Павлиашвили устроил аншлаг в новосибирском ресторане «Хочу Пури» 2

Кульминацией стал вынос огромного диди-хачапури — Павлиашвили вместе с бренд-шефом пронесли его через зал под шум аплодисментов. Артист лично принялся угощать всех вокруг. А потом, как настоящий грузин, произнёс тост — душевный и простой:

«Спасибо вам огромное! Самое дорогое, что может быть в этом мире, — это люди. Пусть в нашей жизни будет как можно больше моментов, когда хочется делиться своим временем и быть рядом с теми, кто нас вдохновляет. Будьте здоровы и будьте счастливы!»

Фото Сосо Павлиашвили устроил аншлаг в новосибирском ресторане «Хочу Пури» 3

Напомним, Сосо Павлиашвили уже не первый год является амбассадором бренда грузинских ресторанчиков "Хочу Пури". На сегодняшний день по всей стране уже 32 ресторанчика "Хочу Пури": от Новосибирска и Екатеринбурга до Москвы, Санкт-Петербурга и даже Южно-Сахалинска. Их объединяет не просто кухня, а общая философия, где еда — это радость, а стол — место, где стираются все границы.

Фото Сосо Павлиашвили устроил аншлаг в новосибирском ресторане «Хочу Пури» 4

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.