сегодня
19 февраля, 06:52
пробки
2/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
сегодня 04:00
общество

Стало известно, в каком году была самая холодная Масленица в Новосибирске

Фото: Сиб.фм
Самой суровой в истории Новосибирска стала Масленица 1970 года.

В тот год кульминация праздничной недели пришлась на конец февраля, когда город накрыло мощное арктическое вторжение.

Настоящий температурный удар горожане ощутили 23 февраля 1970 года — в разгар масленичных гуляний столбики термометров опустились до −37 °C. Этот показатель стал абсолютным рекордом холода для данной даты за всю историю метеонаблюдений, оказавшись почти на 20 градусов ниже климатической нормы.

Подобные экстремальные условия превращали традиционные уличные забавы и поедание блинов в серьёзное испытание. В тот период даже горячий чай и костры на площадях с трудом спасали от пронизывающего сибирского мороза, а многие массовые мероприятия приходилось сокращать или переносить в помещения.

Игорь Кириченко
Журналист

