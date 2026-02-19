Стало известно, во сколько обходятся вредные советы автоблогеров новосибирцам

Ренессанс Страхование совместно с FIT SERVICE провели опрос автовладельцев и выяснили, что значительная часть советов по обслуживанию машин оказывается бесполезной и даже вредной. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Лишь 1% респондентов готовы доверять блогерам. Чаще всего источником информации становятся сотрудники автосервисов — так ответили 36% опрошенных. Ещё 24% прислушиваются к знакомым, 20% — к профильным специалистам.

Большинство автомобилистов в принципе обращаются за консультациями: 90% советуются с близкими или профессионалами. В Новосибирске этот показатель достигает 89%. При этом четверть водителей признались, что следование чужим рекомендациям обернулось поломками или расходами. Средний ущерб оценивается примерно в 100 тысяч рублей.

Чаще всего проблемы связаны с ремонтом автомобиля и выбором сервиса. Эксперты подчёркивают, что попытки сэкономить на обслуживании могут привести к серьёзным техническим последствиям и дополнительным затратам.