82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 февраля, 19:22
пробки
5/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
82.76% -1.2
сегодня
19 февраля, 19:22
пробки
5/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
сегодня 17:45
общество

В Новосибирске многодетная семья живёт в доме с грибком и плесенью

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В прокуратуре Заельцовского района организовали проверку по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома № 22 на улице улица Кузьмы Минина в Новосибирске.

По предварительным данным, в квартире дома 1956 года постройки, где проживает многодетная семья, обнаружены следы плесени и грибка на стенах. Жильцы также сообщили о частичном разрушении штукатурки на потолке и обнажении элементов кровли. Такие повреждения могут указывать на проблемы с содержанием общего имущества здания.

В ходе проверки надзорное ведомство оценит действия либо бездействие ответственных лиц. Особое внимание уделят соблюдению требований жилищного законодательства и обеспечению безопасных условий проживания.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.