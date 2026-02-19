В Новосибирске многодетная семья живёт в доме с грибком и плесенью

В прокуратуре Заельцовского района организовали проверку по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома № 22 на улице улица Кузьмы Минина в Новосибирске.

По предварительным данным, в квартире дома 1956 года постройки, где проживает многодетная семья, обнаружены следы плесени и грибка на стенах. Жильцы также сообщили о частичном разрушении штукатурки на потолке и обнажении элементов кровли. Такие повреждения могут указывать на проблемы с содержанием общего имущества здания.

В ходе проверки надзорное ведомство оценит действия либо бездействие ответственных лиц. Особое внимание уделят соблюдению требований жилищного законодательства и обеспечению безопасных условий проживания.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.