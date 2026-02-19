В Новосибирске начали судить застройщика концессионных школ Сопроненко

В Центральном районном суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО «Пятая концессионная компания "Просвещение"» Отто Сопроненко. Бизнесмену инкриминируют хищение 3 миллиардов 102 миллионов рублей при возведении шести школ в рамках концессионного соглашения.

Обвинение предъявлено по статье мошенничестве в особо крупном размере – ч. 4 ст. 159 УК РФ. Она предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Сам подсудимый в суде категорически отверг предъявленные обвинения, заявив о своей полной непричастности к инкриминируемым преступлениям, сообщает «Коммерсантъ-Сибирь». В ходе заседания суд также рассмотрел вопрос о мере пресечения и принял решение продлить бизнесмену срок домашнего ареста еще на три месяца.

Уголовное дело было возбуждено весной 2024 года. Оно связано с реализацией концессионного соглашения, заключенного в 2021 году между компанией и региональным Минобром. Оно предусматривало строительство в Новосибирске шести школ общей вместимостью более 5,7 тысячи мест. На эти цели из федерального и областного бюджетов было направлено порядка 3,1 миллиарда рублей.

Изначально сдать объекты планировалось в декабре 2022 года, однако сроки завершения работ неоднократно переносились. По данным следствия, концессионер предоставлял заказчику документацию, в которой стоимость и объёмы выполненных работ были завышены.

В мае прошлого года региональный Минстрой принял решение о демонтаже недостроенных зданий. Как заявил замгубернатора Новосибирской области Роман Теленчинов, курирующий строительную отрасль, объекты находились в аварийном состоянии. Шесть школ, возводившихся в рамках того самого концессионного соглашения, решено снести.

Напомним, что достроить шесть школ планируют уже в этом году. Отметим, что речь идёт только о достройке, но не о вводе в эксплуатацию.