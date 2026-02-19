В Новосибирске обрушилась крыша одного из домов под тяжестью снега

В Новосибирске на улице 1-я Грушевская вчера обрушилась крыша одного из домов под тяжестью снега.

Экипаж Вега-3 выехал на место и выяснил, что на момент инцидента внутри никого не было, пострадавших нет.

Сегодня спасатели убрали снег с аварийной крыши, чтобы предотвратить дальнейшие опасные ситуации. МАСС напоминает горожанам о необходимости своевременно очищать свои крыши от снега, особенно в период оттепели, когда он становится тяжелее.

Отмечается, что спасатели не занимаются регулярной уборкой крыш — это нужно делать самостоятельно или через частные организации. В данном случае снег убрали исключительно из-за аварийного состояния здания, представлявшего угрозу для жизни и здоровья.