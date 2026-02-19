82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 февраля, 23:15
пробки
1/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
82.76% -1.2
сегодня
19 февраля, 23:15
пробки
1/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня 22:40
общество

В Новосибирске обрушилась крыша одного из домов под тяжестью снега

Фото: Сиб.фм / спасатели МАСС
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске на улице 1-я Грушевская вчера обрушилась крыша одного из домов под тяжестью снега.

Экипаж Вега-3 выехал на место и выяснил, что на момент инцидента внутри никого не было, пострадавших нет.

Сегодня спасатели убрали снег с аварийной крыши, чтобы предотвратить дальнейшие опасные ситуации. МАСС напоминает горожанам о необходимости своевременно очищать свои крыши от снега, особенно в период оттепели, когда он становится тяжелее.

Отмечается, что спасатели не занимаются регулярной уборкой крыш — это нужно делать самостоятельно или через частные организации. В данном случае снег убрали исключительно из-за аварийного состояния здания, представлявшего угрозу для жизни и здоровья.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.