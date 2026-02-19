В Новосибирске опубликованы кадры самых смешных котиков

Пока на Сиб.фм завершается конкурс котиков, редакция МК в Новосибирске решила не дожидаться итогов и собрать самые забавные кадры в отдельной подборке.

Эти пушистые персонажи живут по своим правилам. Их не волнуют счета, пробки и рост тарифов. Зато они с поразительной ловкостью забираются в коробки из-под доставки, занимают клавиатуру именно в разгар работы и могут уснуть прямо в миске. А взгляд у многих такой, будто только что исчезла чья-то котлета — и раскаяния не предвидится.

Редакция пересмотрела сотни фотографий, присланных со всего города, чтобы читатели могли выбрать самого харизматичного участника. Теперь слово за новосибирцами — именно им предстоит определить главного пушистого любимца.