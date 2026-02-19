В Новосибирске юрист Казанцев раскрыл суть схемы обмана в мультибрендовых автосалонах

В Новосибирске, как и во всей России, много лет процветают схемы жульничества в автосалонах. Потенциального клиента заманивают предложениями о покупке авто по выгодной цене. Уже на месте выясняется, что именно этого автомобиля нет, но есть другие. Далее идёт многочасовой развод на подписание кабального договора, который в спокойной обстановке человек никогда бы не подписал. Опытом из своей практики с Сиб.фм поделился правозащитник Евгений Казанцев, директор ООО «Комфорт». Далее — от его лица.

На просторах интернета много объявлений так называемых мультибрендовых дилеров, в которых указана очень заниженная цена на автомобили: 2-3 раза. Мы побывали в двух таких. Схема развода примерно одинакова: после предварительных телефонных бесед вас приглашают на встречу для осмотра автомобиля, но оказывается, что автомобиля в автосалоне нет, но он находится либо на складе, на режимном объекте, или за 500 километров от города.

Вас изматывают многочасовым ожиданием транспортировки автомобиля или подготовки договора, без подписания которого автомобиль не привезут. В итоге вам приносят примерно 50 листов договора мелким шрифтом, где прописаны все условия, и они вроде бы устраивают, хотя обязательным условием является страховка, кредит и помощь на дороге. Вам говорят вы прочитайте, если всё устраивает, то его несут подпись директору. То есть вам не дают после прочтения подписать листы договора.

А после подписи директора, примерно ещё через пару часов, вам несут договор, в котором прописаны уже иные условия, куда более кабальные. Нередко в договоре заключены дополнительные услуги сомнительной ценности на несколько сотен тысяч рублей.

После подписанного договора отказаться от него, кажется, что невозможно: оплата за подбор автомобиля, кредита 150 000 рублей, а услугу помощи на дорогах, оказывается, вы заключили с другой организацией.



Почему это работает



1. Низкая цена. Это наживка. Человек приезжает не за конкретным авто, а за "упущенной выгодой". Ему кажется, что он вот-вот украдет машину иу рынка.

2. Запись и дефицит. Вас не пускают в салон толпой, чтобы вы не могли переговариваться с такими же жертвами в очереди. Каждый приходит к «своему» менеджеру и остается с ним один на один.

3. Усталость и спешка. Многочасовое ожидание притупляет бдительность. Вам дают договор, когда вы уже морально сдались и готовы подписать что угодно, лишь бы уйти.

4. Подмена понятий. Самое страшное оружие — разрыв во времени между вашим согласием и реальной подписью. Вы киваете на одни условия, а подписываете совсем другие. Договор уносят «к директору» и возвращают уже с измененным текстом. Доказать, что вы видели другую версию, невозможно.



Советы



— Никаких предоплат. Если вы не можете посмотреть машину вживую и «потрогать» её, не платите ни копейки. Реальный продавец хорошей машины никогда не спрячет её за 500 километров и на режимном объекте.

— Читайте договор целиком. Обратите внимание на разделы «Услуги», «Дополнительное оборудование» и «Порядок расчетов». Ищите пункт о том, что цена является окончательной.

— Фиксируйте разговор. В РФ допускается использование диктофона или видео записи без предупреждения, с целью фиксации действий сторон. в суде эти записи могут быть приобщены как доказательство, но с соблюдением принципов относимости и допустимости. Обещания менеджера «вернуть деньги» могут спасти ваш кошелёк в суде.

— Требуйте договор на руки и подписывайте его после прочтения на каждом листе, если всё устраивает, не пописывайте, если договор унесли. Не отдавайте документ, пока не прочитали его полностью. Фраза «Я подпишу только при вас и только после того, как увижу машину» отсеивает 90% мошенников. Им нужна ваша подпись на том, чего вы не видели.



Полиция такие случаи квалифицирует как гражданско-правовые споры («не поделили условия договора»). И только когда салон закрывается, а директор исчезает, возбуждаются уголовные дела. Но деньги к тому времени уже растворены в воздухе.



Будьте бдительны. Если предложение выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой — это, скорее всего, ловушка.

Ранее схему развода в автосалонах Сиб.фм объяснил директор УФАС Новосибирской области Дмитрий Сухоплюев.