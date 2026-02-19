В Новосибирской области депутат просит ФАС проверить рост тарифов ЖКХ

Зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев направил обращение в региональное управление Федеральной антимонопольной службы. Он попросил проверить, насколько обоснованно растут цены на коммунальные услуги. Об этом парламентарий сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

По словам вице-спикера, после очередного повышения тарифов к нему начали поступать многочисленные жалобы от жителей. Люди возмущены высокими начислениями и требуют разобраться в ситуации.

Яковлев напомнил, что с начала года в регионе тарифы на ЖКХ уже проиндексировали на 1,7 процента. А с 1 октября планируется новое повышение — на некоторые услуги рост может составить до 19,7 процента.

«Направляю депутатское обращение в УФАС для проверки обоснованности тарифов ЖКХ», — заявил депутат.