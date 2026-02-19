82.76% -1.2
сегодня 16:10
общество

В России расширяют ИИ-технологии для безопасности и комфорта в краткосрочной аренде жилья

Фото freepik.com, автор @freepik / опубликовано СИБ.ФМ
Технологическая платформа Авито Путешествия вводит новые ИИ-инструменты для повышения безопасности и удобства пользователей при краткосрочной аренде жилья. Запуск умной суммаризации отзывов на базе больших языковых моделей дополняет уже работающие системы автоматической модерации и предиктивного мониторинга. Эти технологии сокращают время поиска, минимизируют отмены бронирований и повышают доверие к сервису.

Функция анализирует миллионы отзывов и формирует ключевые тезисы по категориям: чистота, уровень шума, поведение хозяина и соответствие описанию. Пользователи видят релевантные фрагменты без необходимости читать все комментарии — достаточно выбрать нужный фильтр. Функциональность уже тестируется первыми пользователями и станет доступна всем до конца февраля.

Система на базе компьютерного зрения и ML-алгоритмов проверяет фото, описания и параметры до публикации. Нейросети выявляют нарушения — от фальшивых изображений до рискованных формулировок, — отсеивая проблемный контент автоматически. Это снижает нагрузку на модераторов и обеспечивает "чистую" ленту предложений.

«Комплексное применение ИИ повышает качество каждой брони — от объявления до завершения аренды. Это стимулирует рост категории краткосрочной аренды, делая её удобным и безопасным вариантом для путешественников», — прокомментировал Егор Тютюнников, директор по продукту Авито Путешествия.

