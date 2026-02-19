В центре Новосибирска построят новую школу на 620 детей

Власти Новосибирска начали подготовку к строительству новой школы в центре города. На официальном сайте мэрии опубликовано постановление о подготовке проекта межевания территории под образовательное учреждение.

Школа появится на улице Семьи Шамшиных. Участок ограничен Ипподромской, Фрунзе, Красным проспектом и полосой отвода железной дороги. Новое здание рассчитано на 620 учеников.

Ещё осенью прошлого года в главном управлении архитектуры и градостроительства поясняли, что строительство школы предусмотрено генпланом города в зоне смешанной и общественно-деловой застройки.

Ранее земля принадлежала АО «Агрофининвест». В октябре 2025-го на участке снесли старое здание. Теперь площадка готова к дальнейшим работам.