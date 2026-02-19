Великий пост 2026: когда начало и строгие запреты

В 2026 году Великий пост для православных христиан начнется 23 февраля и продлится до 11 апреля, когда будет праздноваться Пасха. Пост — это время духовной подготовки и воздержания, продолжительностью 48 дней, установленное в память о 40-дневном посте Иисуса в пустыне.

Структура поста:

Первые шесть недель называются Четыредесятницей, посвященной Христу.

Последняя неделя — Страстная, воспоминающая последние дни жизни и смерть Христа.

Перед началом поста рекомендуется примириться с близкими и попросить прощения, что традиционно делается в Прощеное воскресенье.

Питание в пост: Разрешенные продукты включают:

Овощи, фрукты, ягоды, бобовые, злаки, орехи, сухофрукты, грибы, хлебные изделия без яиц и масла, мед и растительное масло в определенные дни.

Запрещенные продукты:

Мясо и птица, рыба, молочные продукты, яйца, алкоголь (кроме вина в некоторые дни), сладости и кондитерские изделия.

Духовный смысл поста: Пост — это время для молитвы, покаяния и добрых дел. Церковь призывает избегать конфликтов, злобы и сплетен. Рекомендуется воздерживаться от развлечений и праздников.

Выход из поста: На Пасху традиционно накрывают обильный стол, но тем, кто соблюдал пост, советуют возвращать мясные и молочные продукты в рацион постепенно, начиная с легких белков, таких как курица и рыба.