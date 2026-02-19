Запуск молочного завода «ЭкоНивы» в Новосибирской области вновь перенесли

Холдинг ЭкоНива скорректировал сроки запуска завода по переработке молока в Маслянинском районе Новосибирской области.

По словам министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова, первую продукцию предприятие выпустит в 2027 году, хотя ранее речь шла о 2026-м.

Как уточнил глава ведомства, строительные работы ведутся по графику: основные конструкции уже возведены, сейчас продолжается монтаж оборудования. Проектная мощность предприятия составит 420 тысяч тонн продукции в год.

О строительстве завода стало известно ещё в 2017 году. Изначально завершить проект планировали к 2020-му. Реализацией занимается ООО «Сибирская академия молочных наук», входящее в группу «ЭкоНива». Предприятие сможет перерабатывать до 1150 тонн молока в сутки и выпускать сыры, сливочное масло и сухую сыворотку. Часть продукции ориентирована на экспорт, в том числе в Китай.