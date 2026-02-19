Жителей Новосибирска защитят от автоматических списаний за онлайн-подписки

В России вступают в силу новые правила оплаты цифровых сервисов. Уже с 1 марта 2026 года онлайн-платформы не смогут списывать деньги за подписки с банковских карт пользователей без их прямого подтверждения.

Федеральный закон № 376-ФЗ был подписан 15 октября 2025 года. Документ запрещает автоматические списания по абонентским договорам для всех интернет-сервисов, работающих с картами российских банков, сообщают «РБК Инвестиции». Как поясняют эксперты, под действие закона попадают любые площадки, которые оказывают услуги в интернете на основании абонентской платы. Речь идет о стриминговых платформах, онлайн-кинотеатрах, музыкальных сервисах, образовательных курсах, игровых платформах и мобильных приложениях с ежемесячной оплатой. Эксперты предполагают, что новые правила могут затронуть такие сервисы, как «Яндекс.Плюс», IVI, а также игровые подписки и премиум-функции в приложениях. Под действие закона могут попасть и маркетплейсы с сервисами доставки, если они предлагают платные подписки на премиум-доставку или клубы лояльности.

При этом закон не распространяется на сервисы, предлагающие регулярное получение материальных товаров, например наборов витаминов или готовой еды, или доступ к программному обеспечению.

Согласно новым правилам, операторы сервисов будут обязаны предоставлять пользователям возможность отказаться от платной подписки. Сделать это можно будет, например, через кнопку «удалить данные карты» в личном кабинете. Автоматическое списание станет незаконным в нескольких случаях. В частности, если пользователь удалил карту или отказался от ее использования, сервис не имеет права применять ранее сохраненные реквизиты без нового подтверждения. Списание после отмены подписки также может рассматриваться как нарушение, если пользователь не давал нового согласия. Кроме того, запрещено списывать деньги с недействительной или замененной карты без подтверждения новых реквизитов. Закон также обязывает сервисы заранее информировать абонентов о предстоящих платежах, хотя точная форма таких уведомлений пока не установлена.

