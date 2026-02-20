82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 19:21
пробки
5/10
погода
-17°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 19:21
пробки
5/10
погода
-17°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня 17:00
общество

Набиуллина объяснила, когда ипотека станет по-настоящему доступной

Кадр из трансляции пресс-конференции Банка России
Подпишитесь на Telegram-канал

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров рассказала, при каких условиях ипотека перестанет быть роскошью и станет массово доступной.

По её словам, ключевой фактор — устойчивое снижение инфляции. Только когда цены перестанут расти высокими темпами, ставки по кредитам смогут опуститься до комфортного уровня.

Набиуллина признала, что сейчас рыночная ипотека остаётся дорогой, хотя к концу 2025 года ставки всё же опустились ниже 20%. Она напомнила, что по прогнозу регулятора, в следующем году инфляция должна стабилизироваться вблизи 4%. Но этого мало — нужно, чтобы низкий уровень продержался какое-то время, чтобы люди поверили в его устойчивость.

«И это начнёт сказываться на доступности ипотеки», — заключила глава ЦБ.

#дизайн
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.