Набиуллина объяснила, когда ипотека станет по-настоящему доступной

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров рассказала, при каких условиях ипотека перестанет быть роскошью и станет массово доступной.

По её словам, ключевой фактор — устойчивое снижение инфляции. Только когда цены перестанут расти высокими темпами, ставки по кредитам смогут опуститься до комфортного уровня.

Набиуллина признала, что сейчас рыночная ипотека остаётся дорогой, хотя к концу 2025 года ставки всё же опустились ниже 20%. Она напомнила, что по прогнозу регулятора, в следующем году инфляция должна стабилизироваться вблизи 4%. Но этого мало — нужно, чтобы низкий уровень продержался какое-то время, чтобы люди поверили в его устойчивость.

«И это начнёт сказываться на доступности ипотеки», — заключила глава ЦБ.