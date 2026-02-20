Новосибирская область – в числе лидеров цифровой трансформации в стране

Губернатор Андрей Травников принял участие в расширенном заседании коллегии министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.

Заседание провел министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Участники коллеги подвели итоги реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в 2025 году на территории региона.

Новосибирская область входит в группу регионов-лидеров цифровой трансформации в стране. В рейтинге эффективности и результативности руководителей цифровой трансформации регионального уровня область входит в первую десятку рейтинга – шестое место по итогам 2025 года.

Вклад сферы информации и связи в экономику региона стабильно растет. По предварительной оценке, оборот региональных организаций, осуществляющих деятельность в области информации и связи, в 2025 году вырос на 15% по сравнению с 2024 годом и составил около 220 млрд рублей. Численность работающих в организациях отрасли информации и связи составляет более 30 тыс. человек.

Приоритетами цифровизации государственного управления в Новосибирской области являются повышение качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг для граждан и организаций в электронном виде, а также повышение эффективности межведомственного взаимодействия.

Жители региона активно используют электронные услуги, более 98% граждан старше 14 лет имеют подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

По темпам и качеству обучения робота Макса на портале Госуслуг Новосибирская область занимает второе место в России. Сегодня он уже помогает получать такие услуги, как компенсация родительской платы за детский сад, областной семейный капитал, разрешения на охоту и другие.

Особое внимание в 2025 году, объявленном Годом защитника Отечества, уделялось цифровым сервисам для участников специальной военной операции и членов их семей. Так, совместно с Министерством обороны РФ и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в рамках пилотного проекта осуществлялась оптимизация приоритетных мер поддержки для участников СВО для улучшения их доступности и удобства. Среди них: компенсация расходов на оплату ЖКУ, компенсация родительской платы за посещение детьми участников СВО детских садов, обеспечение бесплатным горячим питанием детей участников СВО в школах, бесплатное посещение учреждений культуры и спортивных мероприятий.

В прошедшем году министерством цифрового развития и связи региона осуществлялась работа по разработке и внедрению цифровых сервисов на платформе национального мессенджера MAX. В МАХ реализован сервис «Запись к врачу», запущены чат-боты «Единого контактного центра» и МФЦ, «Социальный навигатор НСО», позволяющий оперативно решать широкий спектр вопросов по социальным мерам поддержки.

Андрей Травников отметил значимость цифрового развития для региона, поблагодарил представителей отрасли за достигнутые в прошедшем году результаты.

«Цифровая трансформация глубоко проникла во все сферы нашей жизни. Есть много тем и программ, которые можно обсуждать – медицина, робототехника. Думаю, что помимо обсуждения отдельных проектов, инициатив, предложений, нам нужно уделить достаточно большое внимание институциональным вещам, построению нашей работы, наших взаимоотношений.

Спасибо за результаты 2025 года – не только министерству, но в целом отрасли. Приятно осознавать, что в Новосибирской области много интересных команд, компаний, проектов. Отдельное спасибо за такую структурированную, содержательную коллегию», – отметил глава региона.