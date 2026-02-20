Поздравления с 23 февраля 2026 года: три оригинальных варианта порадовать мужчину

Близится 23 февраля – День защитника Отечества. В преддверии этого праздника редакция Сиб.фм подготовила идеи поздравлений для близких.

«Герой блокбастера»

Дорогой, (...)! Поздравляю тебя с 23 февраля и желаю, чтобы твоя жизнь была похожа на эпический блокбастер, где ты – главный герой, на пути которого препятствия разлетаются от одного взгляда, враги сдаются без боя, а удача идет на десерт с утренним кофе.

«Шутливое поздравление»

С 23 февраля, (...)! В этот день тебе официально позволено принимать комплименты как должное, рассчитывать на двойной обеденный перерыв (возможно, только в мечтах) и верить, что все стратегические планы осуществятся.

«Душевные слова»

От всего сердца поздравляю тебя с Днем защитника Отечества! Спасибо за твою поддержку, помощь в сложных ситуациях и мудрые советы. Желаю тебе сил на осуществление всех планов, душевного спокойствия, надежного тыла, незабываемых счастливых моментов и веры в собственные силы – у тебя всё получится!

Напомним, что 23 февраля в Новосибирске ожидается сильный мороз.