Роспотребнадзор напомнил новосибирцам о правах на отмену оплаченной экскурсии

Экскурсии — это возможность познакомиться с природой, историей и культурой региона, а также сделать отдых более насыщенным. Однако впечатления напрямую зависят от качества оказанных услуг.

В Новосибирске Роспотребнадзор сообщил, что турагент и туроператор обязаны предоставлять туристам полную и достоверную информацию о турпродукте. Если сведения оказались неполными или недостоверными, они несут ответственность за недостатки услуги, выявленные после её оказания.

При получении ложной информации потребитель вправе требовать возмещения убытков либо отказаться от исполнения договора. Если экскурсия была частью туристического пакета, все вопросы по её отмене следует решать через туроператора, сформировавшего тур.

Гражданин может выбрать способ восстановления своих прав:

— безвозмездное устранение недостатков;

— уменьшение стоимости услуги;

— компенсация расходов на устранение недостатков своими силами или с привлечением третьих лиц.

Если оплаченная экскурсия не состоялась, необходимо направить претензию турагенту или туроператору с требованием возмещения убытков и компенсации вреда. При отказе в удовлетворении или нарушении сроков рассмотрения претензии Роспотребнадзор рекомендует обращаться в суд.