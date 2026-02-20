Салют, перекрытия и концерты: полная программа 23 февраля в Новосибирске

Власти Новосибирска опубликовали программу празднования Дня защитника Отечества. В этом году гулянья растянутся на несколько дней — с 19 по 23 февраля. Горожанам обещают концерты, спектакли, экскурсии и салют. Подробности — в афише мэрии.

Пятница, 20 февраля: первый звонок

В 18:00 в КДЦ имени Станиславского пройдёт концерт «Под мирным небом» (0+). Начало положено.

Суббота, 21 февраля: духовые оркестры и Росгвардия

День обещает быть музыкальным. В 15:00 сразу на трёх площадках стартуют концерты:

в «Доме молодёжи» сыграет Новосибирский городской духовой оркестр;

в ДК «Прогресс» выступит ансамбль песни и пляски Сибирского округа Росгвардии;

в музее «Чёмы» пройдёт тематическая программа «День защитника Отечества» (7+).

Понедельник, 23 февраля: основное меню

В сам праздник новосибирцев ждут:

12:00 — концерт «Во имя Отчизны» в ДК «Академия» (0+);

13:00 — спектакль-концерт «Война и Мир» в ДК «Прогресс» (12+) с красноармейским фольклором;

16:00 — программа «Неизвестные победы России. Русские в Африке» в музее «Квартира инженера Г. М. Будагова».

Всю праздничную неделю

С 19 по 22 февраля в ДК «Прогресс» ежедневно в 15:00 будут давать концерты городские творческие коллективы. В галерее «Великая Отечественная война» — экскурсии «Летопись мужества».

Парки и улицы

23 февраля в городских парках весь день будут крутить аудиопрограмму «Отвага, мужество и честь». Гулять — и слушать.

Салют и дороги

Главное событие — артиллерийский салют. Но где именно его запустят и какие улицы перекроют, в мэрии пообещали сообщить позже. Автомобилистам советуют следить за новостями и заранее строить маршруты.

Детям

Программа заточена под всех: малышам — концерты в ДК, школьникам — уроки памяти в музеях, подросткам — лекции о русских в Африке.