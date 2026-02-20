Салют, перекрытия и концерты: полная программа 23 февраля в Новосибирске

Власти Новосибирска опубликовали программу празднования Дня защитника Отечества. В этом году гулянья растянутся на несколько дней — с 19 по 23 февраля. Горожанам обещают концерты, спектакли, экскурсии и салют. Подробности — в афише мэрии.
Пятница, 20 февраля: первый звонок
В 18:00 в КДЦ имени Станиславского пройдёт концерт «Под мирным небом» (0+). Начало положено.
Суббота, 21 февраля: духовые оркестры и Росгвардия
День обещает быть музыкальным. В 15:00 сразу на трёх площадках стартуют концерты:
-
в «Доме молодёжи» сыграет Новосибирский городской духовой оркестр;
-
в ДК «Прогресс» выступит ансамбль песни и пляски Сибирского округа Росгвардии;
-
в музее «Чёмы» пройдёт тематическая программа «День защитника Отечества» (7+).
Понедельник, 23 февраля: основное меню
В сам праздник новосибирцев ждут:
-
12:00 — концерт «Во имя Отчизны» в ДК «Академия» (0+);
-
13:00 — спектакль-концерт «Война и Мир» в ДК «Прогресс» (12+) с красноармейским фольклором;
-
16:00 — программа «Неизвестные победы России. Русские в Африке» в музее «Квартира инженера Г. М. Будагова».
Всю праздничную неделю
С 19 по 22 февраля в ДК «Прогресс» ежедневно в 15:00 будут давать концерты городские творческие коллективы. В галерее «Великая Отечественная война» — экскурсии «Летопись мужества».
Парки и улицы
23 февраля в городских парках весь день будут крутить аудиопрограмму «Отвага, мужество и честь». Гулять — и слушать.
Салют и дороги
Главное событие — артиллерийский салют. Но где именно его запустят и какие улицы перекроют, в мэрии пообещали сообщить позже. Автомобилистам советуют следить за новостями и заранее строить маршруты.
Детям
Программа заточена под всех: малышам — концерты в ДК, школьникам — уроки памяти в музеях, подросткам — лекции о русских в Африке.