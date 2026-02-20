В Новосибирске фармкомпания Renewal инвестировала 4 млрд рублей в производство ампульных лекарств

В 2025 году фармацевтическая компания Renewal («ПФК Обновление») направила 4 млрд рублей на запуск новой линии по производству лекарственных препаратов в стеклянных ампулах. Об этом 19 февраля сообщил исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов.

По его словам, проект предусматривает строительство трёх новых корпусов и выпуск 17 наименований лекарств.

В апреле 2025 года Renewal анонсировала планы по созданию двух дополнительных цехов с запуском в 2025–2026 годах и освоению производства жидких лекарственных форм. Предприятие заявляло, что новый ампульный участок сможет выпускать до 14,5 млн упаковок в год. Запуск производства был намечен на декабрь 2025 года.

Производственные мощности компании расположены в Сузунском районе и в Новосибирске. Renewal выпускает препараты в жидких и твёрдых формах — инъекционные растворы, глазные и назальные капли, таблетки, капсулы, порошки и другие.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2021 году составила 9 млрд рублей (в 2020 году — 8,5 млрд рублей), а чистая прибыль — около 1,4 млрд рублей (в 2020 году — 680,4 млн рублей).