В Новосибирске опубликованы даты ближайших школьных каникул

Департамент образования мэрии Новосибирска опубликовал график школьных каникул на 2025–2026 учебный год. Расписание составлено с учётом рекомендаций Министерства просвещения и особенностей образовательного процесса в регионе.

Осенью ученики отдыхали с 27 октября по 4 ноября 2025 года. Зимние каникулы прошли с 29 декабря 2025-го по 11 января 2026-го. Весной школьники будут отдыхать с 23 по 31 марта 2026 года.

Для тех, кто учится по триместровой системе, дополнительные каникулы почти завершились — они длятся с 15 по 22 февраля 2026 года.