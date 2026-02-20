В Новосибирске потенциальным операторам БПЛА предлагают 2,3 млн в рассылке по СМС

Новосибирцам приходит СМС-рассылка с предложением заключить контракт с Минобороны. Такое сообщение получил и журналист Сиб.фм 20 февраля.

«Работа для мужчин. Вооруженные силы РФ. Оператор БПЛА, бесплатное обучение. Выплата 2,3 млн рублей сразу на карту. ЗП 260 тыс./месяц — до 45 лет.

Другие подразделения. Возраст до 64 лет. Выплата 2,5 млн сразу на карту. ЗП 210 тыс./месяц.

Служба в тылу — до 45 лет. ЗП от 210 тыс./месяц. Списание долгов. Помогаем тем, кому отказывают», — такое содержание рассылки.

СМС отправлено с московского номера. Дозвониться по нему на момент публикации материала не удалось.

Сегодня стало известно, что в Новосибирске рекрутерам кандидатов на СВО обещают платить по 250 тысяч за новых бойцов.