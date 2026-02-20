82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 14:01
пробки
5/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 14:01
пробки
5/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня 11:44
работа

В Новосибирске потенциальным операторам БПЛА предлагают 2,3 млн в рассылке по СМС

Фото: Сиб.фм / сгенерировано AI
Подпишитесь на Telegram-канал

Новосибирцам приходит СМС-рассылка с предложением заключить контракт с Минобороны. Такое сообщение получил и журналист Сиб.фм 20 февраля.

«Работа для мужчин. Вооруженные силы РФ. Оператор БПЛА, бесплатное обучение. Выплата 2,3 млн рублей сразу на карту. ЗП 260 тыс./месяц — до 45 лет.

Другие подразделения. Возраст до 64 лет. Выплата 2,5 млн сразу на карту. ЗП 210 тыс./месяц.

Служба в тылу — до 45 лет. ЗП от 210 тыс./месяц. Списание долгов. Помогаем тем, кому отказывают», — такое содержание рассылки.

СМС отправлено с московского номера. Дозвониться по нему на момент публикации материала не удалось.

Сегодня стало известно, что в Новосибирске рекрутерам кандидатов на СВО обещают платить по 250 тысяч за новых бойцов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.