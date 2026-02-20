82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 09:57
пробки
4/10
погода
-17°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 09:57
пробки
4/10
погода
-17°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня 07:24
общество

В Новосибирске вводят новые правила продажи овощей и ягод на рынках

Фото: Сиб.фм / freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

С 1 сентября 2026 года в Новосибирске и по всей России вступают в силу новые требования к продаже ягод, грибов, овощей и фруктов, собранных в лесу или выращенных на личных участках. Изменения закреплены в приказе Министерства сельского хозяйства РФ и будут действовать до 1 сентября 2032 года.

Правила распространяются только на тех, кто реализует продукцию на розничных рынках и ярмарках. Для личного потребления порядок не изменится.

Теперь каждую партию товара обязаны проверять специалисты государственной ветеринарной службы. Экспертиза включает оценку внешнего вида, запаха, вкуса и цвета продукции, а также лабораторные исследования:

— в овощах и фруктах будут определять уровень нитратов;
— в свежих и замороженных ягодах, зелени и грибах — искать яйца гельминтов.

Продавец должен лично предоставить свой товар для проверки. Специалист возьмёт пробы и вынесет решение по результатам исследования. Без прохождения экспертизы продажа растительной продукции на рынках будет запрещена.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.