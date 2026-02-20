82.76% -1.2
сегодня 10:20
общество

В Новосибирске запустят производство первого в РФ препарата от оспы обезьян

Фото: Сиб.фм
Новосибирский институт органической химии СО РАН совместно с центром «Вектор» разработали препарат «НИОХ-14», предназначенный для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций, включая оспу обезьян. Лекарство уже запатентовано. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас в институте завершают создание чистых помещений для опытного производства субстанций. Как рассказала директор Елена Багрянская, при поддержке Минобрнауки работы уже выполнены, осталось пройти сертификацию. Её планируют завершить весной 2026 года.

До сих пор в России не было производства химических препаратов против таких инфекций. Новое производство станет первым в стране.

Кристина Уколова
Журналист

