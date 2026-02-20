82.76% -1.2
сегодня 07:33
спорт

Волейболист Сэм Деру возвращается в новосибирский «Локомотив» после курса химиотерапии

Фото: Сиб.фм / ВК "Локомотив" во "Вконтакте"
Волейболист Сэм Деру возвращается в новосибирский ВК «Локомотив» после курса химиотерапии. Два месяца назад у игрока врачи диагностировали онкологическое заболевание. В декабре 2025 года спортсмен начал интенсивное лечение, которое включало курс химиотерапии.

В своём обращении в социальных сетях Деру рассказал, что лечение было тяжёлым: долгие ночи в больнице, сильные головные боли и постоянная усталость. Однако он отметил, что единственным выбором было продолжать бороться.

«Мы быстро перевернули бесполезную страницу жалости к себе и выбрали страницу храбрости и стойкости. В трудностях скрываются возможности. Сейчас я возвращаюсь в „Локомотив“, чтобы продолжить работу над реабилитацией», — написал спортсмен.

В своём посте волейболист выразил благодарность жене, сыну, друзьям и врачам, которые поддерживали его на протяжении лечения.

Александр Борисов
журналист

