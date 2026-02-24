Новосибирские УК начнут штрафовать за отсутствие домового чата в MAX

Управляющие компании и товарищества собственников жилья могут столкнуться с серьёзными санкциями, если не выполнят новые требования по цифровому взаимодействию с жильцами. Речь идёт об отсутствии домового чата в национальном мессенджере Max или неразмещение информации на платформе.

С 1 сентября все управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального общения с собственниками квартир через эту платформу. Кроме того, с 17 февраля организации ЖКХ должны размещать в мессенджере Max информацию о режиме работы, контактные телефоны, электронную почту, а также данные диспетчерской и аварийно-диспетчерской служб. Помимо этого, требуется обеспечить электронный обмен сообщениями с жильцами.

Как пояснил в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, отдельного штрафа именно за отсутствие домового чата или неразмещение информации в мессенджере не введено. Однако, если управляющая организация проигнорирует новые правила, это может быть квалифицировано как невыполнение обязательных требований к управлению многоквартирным домом и нарушение лицензионных требований. В таком случае должностным лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 300 тысяч рублей. При повторных нарушениях возможна дисквалификация руководителя.

Как отметил депутат, контроль за исполнением утвержденных норм будут вести государственные жилищные инспекции субъектов РФ. Он также добавил, что цифровой формат взаимодействия с жильцами может сделать нарушения со стороны ответственных лиц более прозрачными. Теперь любые упущения, будь то отсутствие обязательных данных или игнорирование сообщений, автоматически фиксируются системой и могут послужить поводом для проверки.

