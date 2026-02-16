MAX вместо поликлиники: новосибирцы смогут закрывать больничные удаленно

Жители Новосибирской области в скором времени смогут закрывать и продлевать больничные листы без посещения поликлиники – прямо в национальном мессенджере MAX. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, в регионе стартовало тестирование новой функции сервиса – телемедицинские консультации формата «врач-пациент».

Если заболевание протекает легко и не требует дополнительных исследований, доктор сможет оценить состояние здоровья человека удаленно, а затем закрыть или продлить листок нетрудоспособности. При необходимости очного осмотра пациента пригласят в медицинское учреждение, решение о формате консультации будет приниматься индивидуально.

Как пояснил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий, Новосибирская область уже зарекомендовала себя как один из лидеров по внедрению цифровых медицинских сервисов на платформе национального мессенджера. С октября прошлого года возможностью записи к врачу через MAX воспользовались около 30 тысяч пациентов. По мнению главы Минздрава региона, новые телемедицинские функции будут не менее востребованы, поскольку позволят существенно экономить время как пациентов, так и медицинских работников.

На данный момент сервис тестируется в двух новосибирских поликлиниках. Планируется, что до конца февраля он станет доступен во всех медицинских организациях региона.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в мессенджере MAX заработали чат-боты для МФЦ, сферы здравоохранения и соцподдержки.