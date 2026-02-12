Новосибирская область перевела все госсервисы в MAX — итоги цифровой трансформации

Новосибирская область выполнила задачи нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом на итоговом совещании заявил министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь.

По его словам, ключевые показатели достигнуты. Более 98% домохозяйств теперь имеют доступ к высокоскоростному интернету. В 52 населённых пунктах впервые появилась мобильная связь и сеть. Свыше 200 школ и колледжей подключили к защищённым Wi-Fi сетям.

Система «Безопасный город» за отчётный период помогла задержать почти три тысячи правонарушителей. Для госслужащих внедрили 13 сервисов на основе искусственного интеллекта. Также запущены цифровые сервисы для поиска пропавших детей и оформления электронных договоров с детскими садами.

Единый контакт-центр обработал более 264 тысяч звонков. Робот-консультант Николай ответил на три миллиона обращений. В мессенджере MAX заработали чат-боты для МФЦ, сферы здравоохранения и соцподдержки.

