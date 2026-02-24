Почти 40 тысяч семей сибиряков получили поддержку от Сбера по своим кредитам в 2025 году

Это помогло им избежать банкротства и восстановить свою платёжеспособность.

За 2025 год больше 39 тысяч клиентов Сбера в Сибири получили помощь в урегулировании проблемных кредитов на общую сумму почти 30 млрд рублей.

Заёмщикам, попавшим в сложную ситуацию, доступны как установленные законами кредитные и ипотечные каникулы, так и банковские механизмы поддержки, среди которых в том числе:

- реструктуризация по программам банка (временное снижение ежемесячного платежа),

- комплексное урегулирование (урегулирование долга по кредитам в Сбере и других банках),

- мировое соглашение (реструктуризация кредита для клиентов с длительной просроченной задолженностью без применения процедур принудительного взыскания).

Получить поддержку можно по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта).

Сбер также информирует клиентов о государственной программе социальных контрактов, в рамках которой они получают помощь в поиске работы или получении новой профессии. Доля наших клиентов в объеме всех зарегистрированных социальных контрактов по стране за прошлый год составляет 40%.

Кроме того, в экстренной ситуации заёмщику могут предложить погашение задолженности за счёт продажи предмета залога. Продавать залоговое имущество удобно на площадке Portal DA. В 2025 году там было реализовано активов физлиц на 3,3 млрд рублей.

Сбер готов урегулировать трудные финансовые ситуации, даже если клиент начал процедуру банкротства: в прошлом году почти с 6 тысячами клиентов по всей стране были заключены мировые соглашения и планы реструктуризации долгов.

Дмитрий Жоров, заместитель председателя Сибирского банка Сбера:

«Порой жизненные обстоятельства складываются таким образом, что выплата кредита становится затруднительной для человека — потеря работы, снижение дохода, болезнь, которая требует дорогостоящего лечения. Мы поддерживаем диалог с нашими клиентами, помогаем справиться со сложностями, предлагая каждому индивидуальное решение. Подать заявку на урегулирование можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн — это быстро и удобно. Онлайн можно получить персональное предложение, узнать о возможностях корректировки графика платежей и реструктуризации. Это помогает не чувствовать неловкости в сложной ситуации и знать, что помощь рядом. За прошлый год 90% заявок на урегулирование было подано онлайн».

