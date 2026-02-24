В Новосибирске рынок труда подвергся кризису

В январе в городе работу искали 4 тысячи человек.

Рынок труда в Сибири усложняется: поиск работы всё чаще затягивается до полугода из‑за экономического кризиса. Об этом сообщили nsk.aif.ru.

По данным Росстата, в прошлом году закрылось более 5 тысяч бизнесов, а открылось лишь около 3 тысяч — это привело к сокращению числа рабочих мест, особенно для офисных сотрудников.

Как отмечает вице‑председатель Новосибирского областного отделения «Опоры России» Алла Литвинова, сильнее всего кризис затронул топ‑менеджеров, юристов, экономистов, HR‑специалистов и маркетологов: работодатели отдают приоритет рабочим специальностям.

Ситуация с дисбалансом спроса и предложения особенно заметна в Новосибирской области.

По словам руководителя кадрового агентства Натальи Трубецкой, за последние полгода число кандидатов в Новосибирске выросло на 50%, а количество вакансий сократилось на 40%.

В HR‑сфере объёмы работы у крупных агентств упали до 50%, у небольших — до полной остановки проектов. При этом, несмотря на рост откликов на вакансии, доля релевантных кандидатов остаётся низкой.

По информации Центра занятости населения Новосибирска, в январе общее число ищущих работу через службу занятости достигло 4 тысяч человек, а численность официально зарегистрированных безработных составила 2 585 человек (0,27% трудоспособного населения).

Среди безработных 69,9% — женщины, 8,8% — моложе 30 лет, 19,4% — граждане предпенсионного возраста. Средняя продолжительность безработицы — 3,4 месяца, а 51 человек состоит на учёте более года, из них 66,7% — женщины.

При этом, по данным Росстата, численность трудоспособного населения (20–59 лет) в стране будет сокращаться — что добавляет парадоксальности текущей ситуации на рынке труда.

