Путепровод у площади Будагова в Новосибирске наполовину перекроют до 1 октября

В Новосибирске со 2 июня стартовали серьёзные дорожные ограничения на важной транспортной развязке. Как сообщили в мэрии города, путепровод над площадью Будагова, который связывает Красный проспект с улицей Большевистской, будет перекрыт ровно наполовину. Ограничения продлятся вплоть до 1 октября.

Причина — продолжение строительства мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской. Рабочим предстоит нанести специальное огнезащитное покрытие на металлическое пролётное строение основного хода четвёртого моста. Работы выполняет ООО «Производственная фирма «ВИС». Схема движения будет меняться поэтапно. Сначала автомобилисты не смогут проехать по полосе, ведущей от Красного проспекта в направлении Большевистской, а затем зеркальные неудобства коснутся противоположной стороны. Муниципалитет просит водителей заранее планировать маршрут с учётом новых реалий.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области продолжают ремонт трассы Мошково — Белоярка.