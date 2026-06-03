Роспотребнадзор начал расследование после массового отравления детей в «Джунгли Сити»

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области организовало санитарно-эпидемиологическое расследование после сообщений о массовом недомогании детей, посетивших парк развлечений «Джунгли Сити».

Он расположен на территории торгово-развлекательного центра «Аура». В ведомстве уточнили, что проверка начата незамедлительно после появления в СМИ информации об инцидентах во время празднования выпускных из детских садов. Специалисты проводят комплексную оценку организации питания и условий проведения мероприятий.

Родители пострадавших малышей забили тревогу ещё в конце мая. К разбирательствам также подключилась прокуратура Новосибирской области, подтвердив факт надзорных мероприятий изданию «Ъ-Сибирь». В пресс-службе самого ТРЦ «Аура» сообщили, что им известно об обращениях гостей. В настоящий момент семейный центр развлечений «Джунгли Сити» временно приостановил свою деятельность. Представители торгового центра заверили, что готовы оказать полное содействие проверяющим органам.

Ранее сообщалось, что каждый третий ребёнок в реанимации Новосибирска попал туда с острым отравлением.